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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 838.928.063 Garanti Bankası 736.078.621 ASELSAN 601.509.007 Kardemir (D) 321.412.923 Sasa Polyester 99.271.514 Akbank 98.772.675 İş Bankası (C) 90.224.058 Ereğli Demir Çelik 75.919.488 Flap Kongre Toplantı Hiz. 74.034.325 Halkbank 73.273.064 Petkim 70.582.763 Yapı ve Kredi Bank. 65.186.114 Koç Holding 54.852.695 Koza Altın 51.910.042 Arçelik 51.023.560 Pegasus 44.212.771 Tüpraş 43.739.965 Vakıflar Bankası 42.879.448 Koza Madencilik 42.222.158 Turkcell 32.593.182(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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