FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.168.290.588 Türk Hava Yolları 996.952.129 Garanti Bankası 478.312.357 Kardemir (D) 451.004.477 Halkbank 398.401.859 Ereğli Demir Çelik 118.195.315 Petkim 118.170.537 Sasa Polyester 102.051.635 Akbank 94.997.771 Yapı ve Kredi Bank. 88.427.229 İş Bankası (C) 85.514.048 Turkcell 78.399.726 Koza Altın 74.903.550 Bim Mağazalar 67.418.006 Vakıflar Bankası 62.611.857 Koza Madencilik 60.821.917 Pegasus 53.970.908 Koç Holding 52.780.948 Tüpraş 46.289.488 İpek Doğal Enerji 38.348.471(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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