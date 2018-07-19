Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 707.994.851 Garanti Bankası 706.310.140 ASELSAN 576.101.949 Kardemir (D) 270.477.376 Akbank 127.840.855 Yapı ve Kredi Bank. 104.847.957 Halkbank 101.615.895 Ereğli Demir Çelik 78.661.242 Arçelik 68.447.787 Petkim 65.234.991 Koza Altın 62.439.710 İş Bankası (C) 62.258.756 Koza Madencilik 58.237.395 Bim Mağazalar 51.604.987 Sasa Polyester 50.968.263 Turkcell 46.133.390 Tüpraş 45.348.710 Flap Kongre Toplantı Hiz. 42.838.674 Vakıflar Bankası 41.774.049 Koç Holding 41.336.134(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

