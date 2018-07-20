Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası483.406.637Türk Hava Yolları395.366.499ASELSAN297.646.624Sasa Polyester125.332.288Koza Madencilik120.063.941Kardemir (D)119.937.374Halkbank119.895.240Akbank119.304.529İpek Doğal Enerji119.287.982Koza Altın58.188.439Yapı ve Kredi Bank.57.809.559Tüpraş52.990.909Petkim45.521.442Flap Kongre Toplantı Hiz.41.934.995Ereğli Demir Çelik40.246.497İş Bankası (C)38.839.749Arçelik32.281.488TAV Havalimanları29.898.177Vakıflar Bankası29.670.856Gersan Elektrik27.612.218(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

