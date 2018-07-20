Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası483.406.637Türk Hava Yolları395.366.499ASELSAN297.646.624Sasa Polyester125.332.288Koza Madencilik120.063.941Kardemir (D)119.937.374Halkbank119.895.240Akbank119.304.529İpek Doğal Enerji119.287.982Koza Altın58.188.439Yapı ve Kredi Bank.57.809.559Tüpraş52.990.909Petkim45.521.442Flap Kongre Toplantı Hiz.41.934.995Ereğli Demir Çelik40.246.497İş Bankası (C)38.839.749Arçelik32.281.488TAV Havalimanları29.898.177Vakıflar Bankası29.670.856Gersan Elektrik27.612.218(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor
Altında ikinci yarı tahmini
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi