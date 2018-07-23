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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 976.807.090 ASELSAN 620.252.849 Garanti Bankası 556.420.150 Kardemir (D) 298.197.295 Sasa Polyester 272.138.219 Akbank 129.368.251 Halkbank 109.518.741 İş Bankası (C) 85.155.068 Yapı ve Kredi Bank. 59.690.490 Petkim 54.527.001 Tüpraş 54.234.831 İpek Doğal Enerji 50.288.382 Koza Altın 50.021.850 Koza Madencilik 47.782.459 Ereğli Demir Çelik 44.245.361 Turkcell 42.716.255 Vakıflar Bankası 40.790.780 Pegasus 40.789.944 Bim Mağazalar 40.548.057 Arçelik 39.493.437(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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