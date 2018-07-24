Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 494.325.315 Garanti Bankası 486.171.080 Türk Hava Yolları 437.369.765 Sasa Polyester 250.056.518 Koza Madencilik 160.721.042 Kardemir (D) 157.814.618 Akbank 129.192.977 Halkbank 80.302.547 İpek Doğal Enerji 71.963.292 Koza Altın 63.451.364 Yapı ve Kredi Bank. 60.253.729 Gersan Elektrik 48.704.928 Vakıflar Bankası 48.530.710 İş Bankası (C) 47.692.982 Turkcell 44.907.610 Petkim 42.902.395 Ereğli Demir Çelik 38.780.285 TAV Havalimanları 35.695.433 Arçelik 30.233.484 Pegasus 28.113.600(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

