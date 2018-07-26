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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 700.621.854 Türk Hava Yolları 613.502.913 Halkbank 292.773.790 ASELSAN 292.403.900 Kardemir (D) 269.761.521 Akbank 256.524.476 Koza Madencilik 162.695.560 Sasa Polyester 158.462.706 Yapı ve Kredi Bank. 126.693.553 Eczacıbaşı İlaç 124.362.176 İş Bankası (C) 114.673.607 İpek Doğal Enerji 111.395.569 Koza Altın 99.593.422 Ereğli Demir Çelik 97.555.451 Vakıflar Bankası 87.248.684 Petkim 71.417.067 Arçelik 61.218.445 Turkcell 53.644.996 Tüpraş 52.511.663 Gersan Elektrik 37.080.990(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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