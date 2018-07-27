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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 771.699.619 Garanti Bankası 583.296.441 ASELSAN 438.779.219 Kardemir (D) 279.857.198 Halkbank 221.291.907 Sasa Polyester 173.876.008 TAV Havalimanları 100.065.956 Akbank 90.578.547 İpek Doğal Enerji 70.640.845 Yapı ve Kredi Bank. 67.961.337 Koza Madencilik 64.146.553 İş Bankası (C) 61.545.376 Ereğli Demir Çelik 55.590.386 Vakıflar Bankası 54.204.160 Petkim 48.159.620 Pegasus 41.853.391 Eczacıbaşı İlaç 41.698.272 Koza Altın 40.151.582 Karsan Otomotiv 37.690.541 ICBC Turkey Bank 36.321.823(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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