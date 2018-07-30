Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 615.099.545 Sasa Polyester 463.981.270 ASELSAN 349.633.765 Garanti Bankası 282.231.081 Kardemir (D) 153.375.597 Petkim 134.464.891 ICBC Turkey Bank 97.889.220 Vestel 80.990.371 Halkbank 76.575.152 İş Bankası (C) 69.146.165 Yapı ve Kredi Bank. 50.574.783 Turkcell 49.032.166 Akbank 48.994.955 TAV Havalimanları 39.719.025 İpek Doğal Enerji 39.422.621 Ereğli Demir Çelik 34.220.618 Vakıflar Bankası 33.215.325 Pegasus 32.427.970 Eczacıbaşı İlaç 31.554.698 Koza Madencilik 30.530.222(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

