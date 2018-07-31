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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 725.144.104 Garanti Bankası 412.717.571 Aselsan 280.731.177 Sasa Polyester 257.584.766 Kardemir (D) 170.660.972 Petkim 139.642.894 T. Halk Bankası 112.036.279 Vestel 87.262.500 Ereğli Demir Çelik 84.233.621 İş Bankası (C) 69.587.517 Akbank 68.026.150 Vakıflar Bankası 67.318.487 Yapı ve Kredi Bank. 63.897.904 Koza Altın 61.148.376 İpek Doğal Enerji 43.543.951 Turkcell 42.244.560 Soda Sanayii 42.006.521 ICBC Turkey Bank 36.690.470 Tüpraş 36.567.699 Flap Kongre Toplantı Hiz. 34.633.602 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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