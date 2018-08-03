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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi BIST 100 Türk Hava Yolları 775.136.807 Aselsan 452.616.245 Garanti Bankası 371.179.270 Kardemir (D) 287.234.990 T. Halk Bankası 147.007.858 Sasa Polyester 136.354.179 Koza Altın 127.654.420 Yapı ve Kredi Bank. 100.175.795 Akbank 95.245.538 Ereğli Demir Çelik 85.620.426 Tüpraş 83.609.420 Petkim 70.523.757 Doğan Holding 68.351.009 Koza Madencilik 66.031.934 İpek Doğal Enerji 62.668.385 Turkcell 50.555.847 TAV Havalimanları 43.485.367 Soda Sanayii 39.368.864 Vakıflar Bankası 35.524.000 Eczacıbaşı İlaç 35.202.256(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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