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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 637.850.570 Aselsan 460.243.805 Garanti Bankası 342.262.798 Petkim 335.358.539 Kardemir (D) 281.593.101 T. Halk Bankası 147.550.793 Koza Altın 140.105.700 Sasa Polyester 117.266.744 Koza Madencilik 74.729.676 Akbank 71.438.146 Ereğli Demir Çelik 71.109.812 Tüpraş 64.266.032 Yapı ve Kredi Bank. 60.328.252 İş Bankası (C) 47.437.070 İpek Doğal Enerji 45.163.296 Vakıflar Bankası 39.084.308 Doğan Holding 38.895.266 Vestel 37.030.645 Soda Sanayii 33.952.922 Turkcell 32.060.340
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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