Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 416.609.192 Kardemir (D) 402.490.601 Garanti Bankası 291.842.167 Sasa Polyester 280.213.834 ASELSAN 205.659.183 Petkim 190.446.603 Halkbank 172.658.897 Koza Altın 121.373.998 Yapı ve Kredi Bank. 117.699.005 Akbank 117.054.737 Koza Madencilik 95.717.174 İş Bankası (C) 65.522.974 Tüpraş 61.009.711 Ereğli Demir Çelik 55.049.136 TAV Havalimanları 49.112.909 İpek Doğal Enerji 41.147.372 Vakıflar Bankası 38.942.412 Vestel 32.341.206 Koç Holding 30.310.330 Doğan Holding 29.229.576(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

