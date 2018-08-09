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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.399.725.200 Petkim 1.366.857.836 ASELSAN 671.790.752 Garanti Bankası 617.539.562 Kardemir (D) 378.395.633 Halkbank 319.236.129 Sasa Polyester 199.099.677 Akbank 161.781.591 Koza Altın 159.523.341 Yapı ve Kredi Bank. 124.552.224 Koza Madencilik 115.623.591 Ereğli Demir Çelik 110.979.746 İş Bankası (C) 109.858.075 Tüpraş 109.515.067 Doğan Holding 81.210.261 Vakıflar Bankası 66.049.940 İpek Doğal Enerji 65.628.275 Turkcell 63.241.835 Vestel 57.393.875 Bim Mağazalar 39.768.038(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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