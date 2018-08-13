Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 841.074.698 Garanti Bankası 779.820.561 Petkim 585.051.792 ASELSAN 579.884.157 İş Bankası (C) 293.868.475 Kardemir (D) 292.086.516 Halkbank 198.646.156 Tüpraş 193.698.770 Akbank 187.042.002 Ereğli Demir Çelik 150.338.991 Yapı ve Kredi Bank. 145.187.492 Sasa Polyester 129.584.594 Koza Altın 96.151.472 Turkcell 87.803.921 Soda Sanayii 74.242.019 Koç Holding 73.257.933 Vakıflar Bankası 70.369.793 Koza Madencilik 67.039.626 Bim Mağazalar 61.507.493 Sabancı Holding 58.712.348(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

