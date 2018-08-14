Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 683.843.646 Petkim 629.444.689 Türk Hava Yolları 562.216.387 Garanti Bankası 473.850.168 Kardemir (D) 337.979.028 İş Bankası (C) 252.119.639 Koza Altın 206.847.391 Tüpraş 199.038.781 Halkbank 173.655.285 Yapı ve Kredi Bank. 152.028.794 Akbank 151.411.252 Ereğli Demir Çelik 144.011.891 Sasa Polyester 91.324.092 Turkcell 87.293.081 Emlak Konut GMYO 68.433.466 TAV Havalimanları 67.403.462 Vestel 63.733.549 Koza Madencilik 59.500.710 Koç Holding 58.108.557 Soda Sanayii 56.809.598(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

