Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 539.436.288 ASELSAN 438.523.871 Petkim 348.876.123 Garanti Bankası 314.041.688 Kardemir (D) 249.321.220 Akbank 183.361.659 Tüpraş 166.805.224 Yapı ve Kredi Bank. 154.809.494 İş Bankası (C) 140.324.856 Ereğli Demir Çelik 133.381.439 Halkbank 124.507.897 Doğan Holding 116.696.801 Turkcell 111.917.208 Koza Altın 62.203.285 Koç Holding 57.534.830 Bim Mağazalar 54.396.589 Vakıflar Bankası 53.446.030 Sasa Polyester 49.389.591 Arçelik 46.908.864 Sabancı Holding 46.098.587(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

