Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 597.449.889 ASELSAN 411.797.787 Petkim 298.844.189 Kardemir (D) 218.289.955 Garanti Bankası 194.568.388 Akbank 178.895.585 Tüpraş 124.696.801 Ereğli Demir Çelik 99.117.497 İş Bankası (C) 77.673.446 Halkbank 73.860.223 Yapı ve Kredi Bank. 61.306.391 Doğan Holding 54.399.779 Koza Altın 52.053.890 Pegasus 52.007.084 Turkcell 46.927.543 Koç Holding 44.010.521 Hürriyet Gzt. 36.981.873 Emlak Konut GMYO 36.751.068 Sasa Polyester 35.971.732 Bim Mağazalar 29.562.140(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

