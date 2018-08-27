Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 544.689.415 Garanti Bankası 290.514.555 ASELSAN 238.331.342 Kardemir (D) 132.328.469 Petkim 130.149.358 İş Bankası (C) 121.962.771 Akbank 113.899.466 Koza Altın 112.264.928 Koza Madencilik 110.969.641 Ereğli Demir Çelik 110.684.786 Tüpraş 82.377.894 İpek Doğal Enerji 69.669.995 Halkbank 63.048.043 Turkcell 57.151.701 Koç Holding 52.842.140 Arçelik 45.987.246 Yapı ve Kredi Bank. 40.766.007 Pegasus 32.079.468 Emlak Konut GMYO 31.444.439 Bim Mağazalar 30.141.413(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

