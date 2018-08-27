FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 544.689.415 Garanti Bankası 290.514.555 ASELSAN 238.331.342 Kardemir (D) 132.328.469 Petkim 130.149.358 İş Bankası (C) 121.962.771 Akbank 113.899.466 Koza Altın 112.264.928 Koza Madencilik 110.969.641 Ereğli Demir Çelik 110.684.786 Tüpraş 82.377.894 İpek Doğal Enerji 69.669.995 Halkbank 63.048.043 Turkcell 57.151.701 Koç Holding 52.842.140 Arçelik 45.987.246 Yapı ve Kredi Bank. 40.766.007 Pegasus 32.079.468 Emlak Konut GMYO 31.444.439 Bim Mağazalar 30.141.413(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandıTürk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı
SÖYLEŞİSÖYLEŞİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

65 yaş aylığında yeni düzenleme geliyor! 1 Eylül'de başlıyor

65 yaş aylığında yeni düzenleme geliyor! 1 Eylül'de başlıyor

İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar

İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar

Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları

Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları

Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ

Burkay: Bu dönemden üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz

Burkay: Bu dönemden üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz

Fındık üreticisinin beklentisi 15 lira

Fındık üreticisinin beklentisi 15 lira

Türkiye-Endonezya: 41 bin feet yükseklikte diplomasi

Türkiye-Endonezya: 41 bin feet yükseklikte diplomasi

MTB Başkanı Özdemir: İhracat artıyor, gelir yerinde sayıyor

MTB Başkanı Özdemir: İhracat artıyor, gelir yerinde sayıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.