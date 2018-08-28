Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 446.112.055 Türk Hava Yolları 365.813.884 Kardemir (D) 211.025.481 Petkim 193.150.837 Garanti Bankası 192.759.318 Ereğli Demir Çelik 136.350.975 İş Bankası (C) 121.998.833 Akbank 117.122.160 Sasa Polyester 100.745.058 Halkbank 85.128.400 Koza Altın 71.749.049 Tüpraş 65.113.527 Koza Madencilik 65.032.527 Yapı ve Kredi Bank. 44.677.512 Bim Mağazalar 39.659.835 Koç Holding 36.398.403 Emlak Konut GMYO 35.254.068 Sabancı Holding 34.954.765 İpek Doğal Enerji 32.734.564 Doğan Holding 31.075.901(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

