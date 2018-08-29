Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 374.675.960 ASELSAN 306.927.993 Kardemir (D) 243.095.303 Petkim 232.324.986 Garanti Bankası 152.378.712 İş Bankası (C) 150.603.448 Akbank 101.526.682 Halkbank 83.687.260 Yapı ve Kredi Bank. 63.339.992 Ereğli Demir Çelik 61.896.755 Koza Altın 58.327.916 Koza Madencilik 57.880.518 Türk Telekom 57.221.626 Tüpraş 51.934.760 Sasa Polyester 49.255.704 Bim Mağazalar 48.187.886 Vestel 46.462.325 Sabancı Holding 45.111.052 Doğan Holding 39.202.032 Turkcell 33.354.181(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

