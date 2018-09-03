Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 547.230.802 ASELSAN 365.981.348 Kardemir (D) 322.427.831 Garanti Bankası 239.407.681 Petkim 197.158.423 İş Bankası (C) 139.767.848 Koza Altın 112.045.695 Akbank 111.145.148 Halkbank 105.713.974 Tüpraş 99.935.144 Sasa Polyester 77.434.153 Ereğli Demir Çelik 73.366.221 Turkcell 70.647.799 Koza Madencilik 51.608.810 Yapı ve Kredi Bank. 48.549.317 Pegasus 45.615.257 Şişe Cam 45.366.872 Soda Sanayii 40.420.175 Sabancı Holding 39.552.358 Vakıflar Bankası 36.792.129(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

