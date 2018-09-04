Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 440.942.852 ASELSAN 352.541.134 Tüpraş 248.636.078 Garanti Bankası 199.272.214 Kardemir (D) 197.353.931 Petkim 170.142.665 İş Bankası (C) 127.024.658 Ereğli Demir Çelik 80.889.676 Akbank 79.995.000 Turkcell 64.758.372 Halkbank 59.787.489 Koza Altın 57.778.259 Sasa Polyester 56.814.908 Pegasus 51.255.476 Vestel 43.487.226 Yapı ve Kredi Bank. 43.163.645 Sabancı Holding 39.567.523 Koza Madencilik 38.158.342 Ford Otosan 33.030.454 Vakıflar Bankası 30.948.522(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

