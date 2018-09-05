FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 255.762.401 ASELSAN 233.391.893 Garanti Bankası 210.615.764 Petkim 192.149.766 Kardemir (D) 184.724.130 Sasa Polyester 121.914.913 Tüpraş 116.780.499 Akbank 101.500.486 İş Bankası (C) 81.715.700 Halkbank 80.471.929 Ereğli Demir Çelik 72.779.387 Koza Altın 54.733.741 Turkcell 50.326.847 Doğan Holding 43.727.516 Vestel 42.490.165 Vakıflar Bankası 38.420.920 Yapı ve Kredi Bank. 32.752.521 Şişe Cam 32.469.846 Koza Madencilik 29.679.472 Pegasus 25.628.720(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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