Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 328.526.532 ASELSAN 227.561.159 Kardemir (D) 211.653.778 Garanti Bankası 173.177.423 Petkim 147.704.682 Koza Altın 129.428.231 Sasa Polyester 126.604.732 Akbank 115.790.725 Tüpraş 101.787.820 Koza Madencilik 79.021.980 Halkbank 72.058.163 Ereğli Demir Çelik 52.535.911 İş Bankası (C) 51.830.410 Şişe Cam 42.189.119 İpek Doğal Enerji 40.923.441 Turkcell 39.661.191 Pegasus 31.980.700 Bim Mağazalar 31.240.577 Gersan Elektrik 28.376.058 Migros Ticaret 24.705.907(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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