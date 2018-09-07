Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 346.219.328 Kardemir (D) 187.453.479 Garanti Bankası 158.056.526 ASELSAN 145.107.004 Petkim 124.651.841 Akbank 117.867.731 Sasa Polyester 111.843.707 Ereğli Demir Çelik 80.474.774 Tüpraş 76.651.984 İş Bankası (C) 62.149.672 Koza Altın 59.359.224 Turkcell 56.778.553 Halkbank 45.152.675 Soda Sanayii 45.017.104 Flap Kongre Toplantı Hiz. 35.919.673 Koza Madencilik 34.622.687 Şişe Cam 28.855.233 Karsan Otomotiv 28.367.156 Pegasus 27.690.204 Yapı ve Kredi Bank. 19.870.729(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

