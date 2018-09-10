Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 290.679.059 Türk Hava Yolları 284.067.114 Garanti Bankası 253.875.987 Petkim 237.380.176 Akbank 143.093.803 Flap Kongre Toplantı Hiz. 134.309.464 Kardemir (D) 126.374.180 Sasa Polyester 91.390.224 Yapı ve Kredi Bank. 87.772.152 İş Bankası (C) 78.393.252 Koza Altın 64.608.214 Turkcell 53.442.449 Ereğli Demir Çelik 41.138.209 T. Halk Bankası 31.851.001 Tüpraş 29.581.860 Koza Madencilik 27.777.684 Migros Ticaret 25.077.588 İpek Doğal Enerji 23.667.338 Bim Mağazalar 23.100.609 Doğan Holding 21.881.016(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

