Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 328.756.082 Garanti Bankası 288.987.530 ASELSAN 225.924.103 Kardemir (D) 202.714.194 İş Bankası (C) 129.353.225 Petkim 120.579.317 Koza Altın 83.281.889 Akbank 78.659.000 Tüpraş 69.864.240 Turkcell 66.408.431 Sasa Polyester 64.997.343 Ereğli Demir Çelik 52.785.559 Yapı ve Kredi Bank. 52.124.367 Halkbank 37.384.253 Vakıflar Bankası 31.812.172 Şişe Cam 31.294.086 Koza Madencilik 30.408.102 Pegasus 30.058.074 Koç Holding 27.531.196 İş Fin.Kir. 27.353.918(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

