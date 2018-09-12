Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 680.742.897 ASELSAN 427.033.344 Kardemir (D) 305.705.433 Garanti Bankası 207.762.770 İttifak Holding 122.451.650 Petkim 110.939.463 Tüpraş 91.342.051 Akbank 65.527.949 Ereğli Demir Çelik 61.148.386 İş Bankası (C) 58.936.698 Sasa Polyester 58.552.305 Vakıflar Bankası 49.596.463 Pegasus 49.230.422 Türk Telekom 48.900.685 Koza Altın 41.273.416 Mavi Giyim 39.195.908 Turkcell 37.813.923 Halkbank 36.192.355 Vestel 32.666.651 Şişe Cam 32.070.000(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

