Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 791.687.240 Garanti Bankası 270.948.922 Kardemir (D) 174.436.162 ASELSAN 173.437.000 Petkim 131.367.966 Tüpraş 113.730.484 Ereğli Demir Çelik 87.955.129 Akbank 85.624.303 Koza Altın 84.935.592 İş Bankası (C) 81.943.051 İttifak Holding 80.307.803 Koza Madencilik 73.299.037 Vakıflar Bankası 62.535.562 Halkbank 54.797.670 Sasa Polyester 50.600.935 Turkcell 49.217.998 Bim Mağazalar 38.913.968 Yapı ve Kredi Bank. 38.532.872 Sabancı Holding 36.251.002 Koç Holding 35.148.185(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

