FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.089.366.517 Türk Hava Yolları 540.340.921 ASELSAN 460.538.191 Akbank 356.653.939 İş Bankası (C) 247.724.906 Kardemir (D) 228.206.200 Yapı ve Kredi Bank. 205.366.900 Halkbank 183.825.062 Petkim 152.281.113 Vakıflar Bankası 138.401.331 Turkcell 124.517.240 Tüpraş 111.585.918 Ereğli Demir Çelik 92.632.255 Koza Altın 78.688.191 Sasa Polyester 65.763.436 Sabancı Holding 62.099.610 Türk Telekom 61.094.164 Mavi Giyim 57.592.287 Arçelik 44.778.016 Koza Madencilik 43.798.373(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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