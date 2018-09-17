Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 474.368.797 Türk Hava Yolları 362.436.930 ASELSAN 267.200.328 İş Bankası (C) 211.957.815 Kardemir (D) 200.769.727 Petkim 195.620.754 Akbank 110.911.946 İhlas Gayrimenkul 97.751.495 Vestel 75.198.068 Halkbank 67.895.388 Yapı ve Kredi Bank. 63.303.285 Tüpraş 61.820.079 Mavi Giyim 60.639.575 Turkcell 53.012.091 Flap Kongre Toplantı Hiz. 51.018.016 Ereğli Demir Çelik 43.659.338 Koza Altın 40.534.680 Koç Holding 37.609.875 Soda Sanayii 35.542.362 Vakıflar Bankası 34.206.786(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

