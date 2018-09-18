Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 530.051.352 ASELSAN 385.774.162 Garanti Bankası 321.249.329 İş Bankası (C) 124.365.672 T.S.K.B. 116.987.865 İhlas Gayrimenkul 102.429.187 Petkim 87.406.879 Yapı ve Kredi Bank. 87.343.658 Akbank 81.567.656 Sasa Polyester 72.971.651 Kardemir (D) 70.678.185 Ereğli Demir Çelik 59.094.627 Halkbank 57.070.458 Pegasus 50.397.288 Vakıflar Bankası 44.730.490 Turkcell 38.610.668 Koza Altın 36.116.452 Tüpraş 35.321.368 Türk Telekom 31.323.070 Soda Sanayii 31.014.707(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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