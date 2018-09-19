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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 421.066.647 ASELSAN 359.388.931 Petkim 349.794.499 Garanti Bankası 274.375.874 Kardemir (D) 236.864.493 T.S.K.B. 192.256.621 Sasa Polyester 176.784.906 Turkcell 96.340.386 İş Bankası (C) 86.937.543 Akbank 83.726.867 Koza Altın 75.961.186 Türk Telekom 63.074.621 Halkbank 62.617.950 Tüpraş 50.647.089 Ereğli Demir Çelik 50.303.838 Yapı ve Kredi Bank. 43.773.411 Bim Mağazalar 42.790.441 Vakıflar Bankası 40.811.373 Koza Madencilik 33.078.874 İhlas Gayrimenkul 29.863.781(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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