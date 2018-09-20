Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.228.398.610 Türk Hava Yolları 519.276.893 Petkim 421.777.749 Akbank 410.443.201 Kardemir (D) 389.161.673 ASELSAN 328.257.975 Yapı ve Kredi Bank. 263.985.267 İş Bankası (C) 259.971.950 Halkbank 238.739.191 Koza Altın 176.612.525 Vakıflar Bankası 151.509.964 Türk Telekom 136.444.415 T.S.K.B. 129.971.800 Koza Madencilik 128.635.589 Sasa Polyester 120.817.642 Ereğli Demir Çelik 103.407.550 Tüpraş 75.805.412 Sabancı Holding 70.484.276 Arçelik 62.836.498 Turkcell 61.671.437(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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