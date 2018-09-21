Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 473.740.209 Garanti Bankası 414.002.427 ASELSAN 244.493.070 Petkim 204.676.573 Akbank 166.261.533 Türk Telekom 156.070.425 Kardemir (D) 145.554.413 Koza Altın 141.849.320 İş Bankası (C) 136.314.009 Ereğli Demir Çelik 134.649.912 Yapı ve Kredi Bank. 108.308.702 Halkbank 103.289.762 Tüpraş 103.107.445 Koza Madencilik 101.622.430 Vakıflar Bankası 97.018.859 Arçelik 71.075.159 Turkcell 52.408.634 Koç Holding 50.124.103 İpek Doğal Enerji 47.596.873 Trakya Cam 42.977.779(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

