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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 617.957.855 Türk Hava Yolları 567.352.668 ASELSAN 189.000.954 Türk Telekom 183.440.603 Halkbank 179.918.630 Akbank 177.253.137 Vakıflar Bankası 163.106.533 Koza Madencilik 160.222.485 Yapı ve Kredi Bank. 148.722.367 Petkim 147.231.856 Kardemir (D) 144.220.651 Koza Altın 143.217.081 İş Bankası (C) 123.080.431 İpek Doğal Enerji 102.294.876 Ereğli Demir Çelik 62.099.348 Sabancı Holding 55.871.454 Tüpraş 53.922.463 Koç Holding 35.814.214 Turkcell 29.668.158 Sasa Polyester 26.541.380(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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