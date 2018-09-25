Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 773.508.333 Garanti Bankası 599.296.744 Türk Hava Yolları 341.597.568 Halkbank 297.496.728 Yapı ve Kredi Bank. 271.117.645 Petkim 213.317.459 Kardemir (D) 211.510.005 Akbank 188.971.823 İş Bankası (C) 156.995.804 Vakıflar Bankası 149.796.053 Sasa Polyester 114.217.403 Türk Telekom 98.962.787 Koza Madencilik 98.205.684 Koza Altın 89.500.818 Pegasus 60.820.213 Sabancı Holding 59.064.088 Ereğli Demir Çelik 56.799.644 Tüpraş 55.082.510 İpek Doğal Enerji 38.894.074 Turkcell 37.331.812(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

