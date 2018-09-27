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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 535.026.722 Garanti Bankası 517.205.277 ASELSAN 406.611.940 Akbank 205.007.950 Kardemir (D) 202.850.427 Türk Telekom 197.178.045 Halkbank 168.711.842 İş Bankası (C) 103.686.063 Petkim 102.792.846 Yapı ve Kredi Bank. 95.567.776 Vakıflar Bankası 92.346.616 Doğan Holding 87.909.903 Ereğli Demir Çelik 86.756.972 Koza Altın 82.927.689 Sasa Polyester 71.103.198 Tüpraş 66.308.046 Koza Madencilik 61.965.472 Tümosan Motor ve Traktör 44.015.253 Sabancı Holding 42.418.591 Pegasus 32.277.284(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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