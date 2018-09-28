Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 908.211.172 Yapı ve Kredi Bank. 601.815.649 Türk Hava Yolları 287.208.102 Vakıflar Bankası 281.349.996 Akbank 276.254.206 Halkbank 272.500.436 ASELSAN 268.905.789 İş Bankası (C) 201.729.475 Türk Telekom 182.527.851 Yataş 85.065.572 Kardemir (D) 77.416.853 Petkim 74.856.579 Koza Madencilik 70.990.824 Ereğli Demir Çelik 69.774.613 Koza Altın 66.077.793 Gersan Elektrik 57.564.996 Pegasus 55.035.307 Sabancı Holding 52.281.769 Turkcell 47.460.326 Sasa Polyester 46.025.474(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

