Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 652.507.266 Türk Telekom 387.106.613 Türk Hava Yolları 235.246.799 Koza Madencilik 218.889.098 Yapı ve Kredi Bank. 212.863.104 İpek Doğal Enerji 176.749.775 ASELSAN 172.162.632 Kardemir (D) 167.533.960 Halkbank 130.423.408 Petkim 129.506.652 Akbank 113.160.917 Vakıflar Bankası 96.865.801 Koza Altın 96.546.615 İş Bankası (C) 85.762.420 Sasa Polyester 63.996.204 Ereğli Demir Çelik 43.475.612 Tüpraş 41.812.595 Yataş 38.518.244 Turkcell 37.315.622 Şişe Cam 32.492.888(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

