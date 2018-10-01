FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 652.507.266 Türk Telekom 387.106.613 Türk Hava Yolları 235.246.799 Koza Madencilik 218.889.098 Yapı ve Kredi Bank. 212.863.104 İpek Doğal Enerji 176.749.775 ASELSAN 172.162.632 Kardemir (D) 167.533.960 Halkbank 130.423.408 Petkim 129.506.652 Akbank 113.160.917 Vakıflar Bankası 96.865.801 Koza Altın 96.546.615 İş Bankası (C) 85.762.420 Sasa Polyester 63.996.204 Ereğli Demir Çelik 43.475.612 Tüpraş 41.812.595 Yataş 38.518.244 Turkcell 37.315.622 Şişe Cam 32.492.888(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - YenidenTürkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - Yeniden
Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyorCrate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttı

İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttı

Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - Yeniden

Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - Yeniden

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'

'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.