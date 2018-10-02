Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 473.321.959 Türk Hava Yolları 336.971.613 ASELSAN 295.240.394 Türk Telekom 293.582.010 Kardemir (D) 175.376.870 Yapı ve Kredi Bank. 163.576.654 İş Bankası (C) 107.939.700 Akbank 105.229.326 Petkim 100.715.091 Halkbank 97.048.321 Koza Madencilik 78.361.141 İpek Doğal Enerji 76.652.041 Tüpraş 72.378.410 Koza Altın 62.901.249 Vakıflar Bankası 60.519.069 Ereğli Demir Çelik 54.493.770 Vestel 49.787.391 Yataş 47.436.094 Sasa Polyester 46.269.659 Doğan Holding 41.791.395(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

