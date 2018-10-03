FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 583.174.971 Türk Hava Yolları 452.419.207 ASELSAN 246.510.458 Türk Telekom 234.754.915 Yapı ve Kredi Bank. 198.564.356 Akbank 182.408.333 Halkbank 171.073.614 Koza Madencilik 160.329.056 Koza Altın 152.417.459 Petkim 151.398.718 Kardemir (D) 123.273.031 Vakıflar Bankası 118.641.062 İpek Doğal Enerji 107.668.817 Tüpraş 86.619.785 İş Bankası (C) 79.236.112 Turkcell 68.035.134 Koç Holding 47.493.810 Ereğli Demir Çelik 43.145.066 Sasa Polyester 41.275.887 Sabancı Holding 35.866.386(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERBebeğin cinsiyeti belli oldu!Bebeğin cinsiyeti belli oldu!
Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptıTicaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı
Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştıAytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

Tunceli'nin tek mezbahası kapandı

Tunceli'nin tek mezbahası kapandı

Koç/Çakıroğlu: Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz

Koç/Çakıroğlu: Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz

Yumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı

Yumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.