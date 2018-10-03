Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 583.174.971 Türk Hava Yolları 452.419.207 ASELSAN 246.510.458 Türk Telekom 234.754.915 Yapı ve Kredi Bank. 198.564.356 Akbank 182.408.333 Halkbank 171.073.614 Koza Madencilik 160.329.056 Koza Altın 152.417.459 Petkim 151.398.718 Kardemir (D) 123.273.031 Vakıflar Bankası 118.641.062 İpek Doğal Enerji 107.668.817 Tüpraş 86.619.785 İş Bankası (C) 79.236.112 Turkcell 68.035.134 Koç Holding 47.493.810 Ereğli Demir Çelik 43.145.066 Sasa Polyester 41.275.887 Sabancı Holding 35.866.386(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

