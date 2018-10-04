Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 627.902.705 Türk Hava Yolları 301.068.188 ASELSAN 257.699.002 Akbank 239.909.828 Türk Telekom 232.532.067 Tüpraş 152.086.403 Kardemir (D) 144.708.521 Yapı ve Kredi Bank. 135.650.663 Halkbank 121.922.990 Vakıflar Bankası 92.967.827 Koza Madencilik 87.219.330 Petkim 85.762.168 İş Bankası (C) 85.413.159 Koç Holding 64.524.656 Turkcell 56.352.378 Koza Altın 55.994.902 Soda Sanayii 50.843.150 Ereğli Demir Çelik 46.088.449 İpek Doğal Enerji 41.093.432 Sasa Polyester 37.561.748(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

