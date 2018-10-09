Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 568.725.690 Petkim 361.291.621 Türk Hava Yolları 328.881.061 Halkbank 233.778.609 ASELSAN 210.174.982 Kardemir (D) 196.585.605 İttifak Holding 167.610.535 Akbank 164.145.519 Türk Telekom 134.704.686 Yapı ve Kredi Bank. 132.811.309 İş Bankası (C) 102.506.500 Tüpraş 102.042.829 Vakıflar Bankası 94.031.515 Koza Altın 78.280.282 Koza Madencilik 48.113.877 Yataş 46.729.997 Ereğli Demir Çelik 39.138.087 Turkcell 38.166.616 Koç Holding 33.501.123 Aksa Enerji 29.958.927(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

