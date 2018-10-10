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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 389.386.075 ASELSAN 355.876.833 Halkbank 296.453.911 Türk Hava Yolları 214.613.369 Yapı ve Kredi Bank. 142.742.761 Petkim 139.117.628 Türk Telekom 134.731.216 Kardemir (D) 113.533.126 Akbank 107.128.244 İş Bankası (C) 100.515.854 Vakıflar Bankası 88.264.004 Koza Altın 86.547.885 Tüpraş 86.442.904 Koza Madencilik 83.192.543 Ereğli Demir Çelik 61.208.251 İpek Doğal Enerji 53.381.793 İttifak Holding 53.186.905 Koç Holding 44.851.328 Bim Mağazalar 38.057.883 Turkcell 37.597.015(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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