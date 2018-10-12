Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiHalkbank510.310.163Garanti Bankası477.470.096Türk Hava Yolları343.599.357Akbank173.039.706ASELSAN172.361.435Petkim159.248.644Yapı ve Kredi Bank.106.517.835Vakıflar Bankası103.031.300Koza Altın102.487.648Kardemir (D)95.792.564Türk Telekom90.809.979İş Bankası (C)88.682.548Çemaş Döküm57.096.796Ereğli Demir Çelik44.356.797Koza Madencilik40.687.848T.S.K.B.39.117.529Tüpraş37.098.218Sabancı Holding35.594.122Bim Mağazalar35.525.462Koç Holding34.334.158(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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