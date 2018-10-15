Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 610.347.064 ASELSAN 559.578.123 Petkim 324.736.786 Türk Hava Yolları 324.307.160 HalkBank 320.301.341 Akbank 185.524.797 Vakıflar Bankası 179.462.483 Kardemir (D) 141.550.261 Koza Altın 134.875.154 İş Bankası (C) 134.423.821 Türk Telekom 118.834.850 Yapı ve Kredi Bank. 106.553.491 Koza Madencilik 88.378.677 Sasa Polyester 74.561.649 T.S.K.B. 67.656.877 Tüpraş 64.399.040 İhlas Gayrimenkul 55.892.915 Ereğli Demir Çelik 54.233.470 İpek Doğal Enerji 51.677.170 Turkcell 45.102.662(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

