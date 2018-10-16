Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 541.928.375 Aselsan 493.108.911 T. Halk Bankası 457.219.898 Garanti Bankası 405.905.731 İş Bankası (C) 184.781.644 Petkim 183.752.681 Türk Telekom 171.331.417 Yapı ve Kredi Bank. 152.850.755 Vestel 141.593.253 Akbank 140.863.706 Vakıflar Bankası 112.758.100 Kardemir (D) 105.520.335 Tüpraş 92.825.642 Sasa Polyester 72.942.874 Turkcell 68.601.565 Ereğli Demir Çelik 63.006.079 Pegasus 60.195.219 Fenerbahçe Futbol 58.146.123 Koza Altın 50.047.631 Koza Madencilik 48.944.080(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

