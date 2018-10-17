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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 596.060.151 Garanti Bankası 487.838.739 ASELSAN 284.157.049 Halkbank 247.354.912 Vakıflar Bankası 186.967.101 Kardemir (D) 184.404.802 Yapı ve Kredi Bank. 166.422.817 Petkim 152.019.468 Tüpraş 147.190.864 Akbank 146.952.481 İş Bankası (C) 130.902.712 Koza Altın 95.998.872 Türk Telekom 83.419.195 İş Fin.Kir. 73.940.524 Arçelik 68.790.873 Ereğli Demir Çelik 63.713.573 Koza Madencilik 60.375.305 Emlak Konut GMYO 56.797.641 Pegasus 55.920.799 Turkcell 55.858.791(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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